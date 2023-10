Napoli, corteo pro Palestina: "Israele Stato assassino" e "Intifada"

28 ottobre 2023 a





Subito dopo l'annuncio dell'attacco di terra di Israele, a Napoli è scattato il corteo pro Palestina nel centro storico della città. Centinaia di persone, secondo alcune fonti di agenzia 200, secondo altre addirittura cinquecento, si sono radunate in piazza San Domenico Maggiore sventolando le bandiere della Palestina e chiedendo lo stop all’azione militare di Israele nella Striscia di Gaza. I manifestanti si sono poi mossi in corteo lungo via Mezzocannone dietro uno striscione con la scritta "Israele Stato assassino. Stop al genocidio a Gaza. Palestina Libera".

"No all’invasione di Gaza, no all’operazione etnica e ai crimini di Stato di Israele", hanno urlato i partecipanti alla manifestazione spontanea di ieri sera 27 ottobre. Poi, attraversando le vie del centro diretti verso la Prefettura in piazza del Plebiscito hanno gridato: "Intifada! Intifada! Intifada!". E ancora, come si sente in questo video di Lapresse: "Palestina libera! Palestina libera!". "Questa è una aggressione continua e costante ai danni di un popolo". "Intifada! Intifada", che tradotto dall'arabo significa "rivolta".

Quindi gli attivisti pro Palestina si sono dati appuntamento alla manifestazione in programma alle oggi 28 ottobre alle 15 a Roma. "Nel permettere queste manifestazioni, a differenza di quello che è accaduto altrove, certamente non tolleriamo le violazioni del codice penale", ha avvertito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite dell’Assemblea di Azione. "E questo lo dico anche con riferimento alla manifestazione che si svolgerà tra poco e rispetto alla quale le fonti di preoccupazione sono non poche. Il segnale che la Cgil si sia sfilata non è un bel segnale".