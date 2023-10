Torino, uccide la moglie, prende la figlia di tre anni e si suicida

28 ottobre 2023 a

Omicidio suicidio nel Torinese: un uomo di 36 anni ha ucciso la moglie 32enne con una coltellata alla gola nella loro casa al piano rialzato di via Montebianco 19/2 a Rivoli, poi ha preso la figlia piccola, di tre anni, e l'ha portata con sé sul posto di lavoro a Orbassano, dove l'ha affidata a un collega, dicendogli che si sarebbe allontanato per circa cinque minuti. L'uomo invece non è più tornato. Si è tolto la vita lanciandosi da un silos vicino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, allertati dalla Calabria dalla madre dell’uomo alla quale lui aveva telefonato prima di lasciare l’abitazione con la bambina. Al momento non sono note le ragioni di questo folle gesto. Il corpo della moglie è stato scoperto dai vigili del fuoco appena entrati nell'appartamento.

È ancora tutto da chiarire il movente dell’omicidio-suicidio che si è consumato questa mattina 28 ottobre. Dai primi rilievi degli inquirenti non sono stati trovati in casa biglietti che possano spiegare il gesto. Sul luogo dell’omicidio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno anche ascoltando la testimonianza del collega della ditta di Orbassano a cui l’uomo ha affidato la bimba prima di allontanarsi e suicidarsi.