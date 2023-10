Treno Velletri-Roma, tenta di violentare 15enne in pieno giorno: chi è la belva

27 ottobre 2023 a

Violenza e degrado. Mercoledì 25 ottobre una ragazza, di appena 15 anni, ha vissuto degli attimi di puro terrore. La giovane stava facendo ritorno a casa, dopo una mattinata trascorsa sui banchi di scuole. Come sempre, si trovava a bordo del treno che da Velletri va in direzione Roma. Poi accade qualcosa di inaudito: un 30enne di origine indiana ha tentato di stuprarla. Il malvivente aveva approfittato del fatto che il vagone dove viaggiava la ragazzina era vuoto. Si è quindi avvicinato a lei e subito dopo le ha tappato la bocca, cominciando a palpeggiarla prepotentemente. E solamente grazie alle grida della vittima, l'uomo si è dato alla fuga.

Come riporta il Messaggero, lo straniero è stato già "segnalato altre volte per aver utilizzato il treno senza pagare il biglietto e, in qualche caso, per aver infastidito altre giovani ragazze". L'uomo, infatti, era noto alle forze dell'ordine. E, fortunatamente, la fuga dell’aggressore e l’essersi nascosto in un altro vagone non gli hanno evitato le manette. All'arrivo del capotreno, la ragazza era ancora terrorizzata e sotto choc. La giovane ha raccontato in lacrime quanto appena accaduto e il ferroviere ha immediatamente allertato i due agenti della polizia ferroviaria di Ciampino presenti sul treno.

Gli agenti hanno intercettato e identificato il 30enne che, arrestato per il reato di violenza sessuale su minore, hanno poi condotto presso il carcere di Velletri dopo la convalida del fermo. La giovane studentessa, invece, ha riabbracciato il padre e la madre. Nel frattempo, i genitori si erano precipitati a prenderla alla stazione di Genzano, da dove l’hanno poi hanno accompagnato la figlia alla stazione della Polfer di Ciampino per procedere alla denuncia.