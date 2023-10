Roma, rottweiler casca dal terzo piano e colpisce una donna incinta: lei è grave

27 ottobre 2023 a

Tragico incidente a Roma: un rottweiler è cascato dal terzo piano di un palazzo, colpendo e ferendo una giovane donna incinta. Quest'ultima, 28 anni, al secondo mese di gravidanza, è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nulla da fare, invece, per il cane, morto nel giro di pochi minuti. L'episodio, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha scioccato i passanti che si trovavano in quella zona in quel momento.

Poco dopo l'incidente, è arrivata in strada anche la padrona del cane, che ha detto: “Non mi sono accorta di nulla”. Una donna, come si legge su Repubblica, ha provato ad aiutare la giovane incinta, cercando al tempo stesso un veterinario per il cane. Anche se per quest'ultimo non c’è stato nulla da fare. “Mi era sembrato un colpo di pistola e invece quando mi sono girata era un cane precipitato in strada”, ha raccontato.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri, che hanno subito provveduto a chiudere la strada dove era avvenuto l'incidente. Sul cane è stato steso un telone giallo. Intanto si starebbe indagando sulle dinamiche di quanto accaduto. Possibile - secondo la ricostruzione di Repubblica - che in casa ci fossero dei gatti con cui il cane stesse giocando prima di precipitare dal terzo piano dell'edificio.