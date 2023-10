Roma, tensioni al corteo pro-Palestina: strappata la bandiera di Israele dal palazzo Fao

28 ottobre 2023 a

Tensioni al corteo pro-Palestina partito a Roma alle 15 da Porta San Paolo direzione piazza San Giovanni: alcuni manifestanti hanno rimosso la bandiera di Israele davanti al palazzo della Fao, in viale Aventino. Quando il corteo è arrivato vicino all'edificio, uno dei manifestanti si è arrampicato sul pennone, strappando la bandiera. Gli uomini della Digos che presidiavano il palazzo non sono riusciti a bloccarlo. La bandiera staccata si trovava tra quella italiana e quella irlandese.

Non sono mancati momenti di tensione e scontri verbali tra i manifestanti e la Digos. Uno dei partecipanti al corteo ha poi scritto "Free Palestine" sul muro, proprio sotto l'asta della bandiera israeliana rimossa. Le altre scritte comparse sulle mura invece inneggiano all'intifada.

Erano attese 5mila persone, ma sono molte di più, come riporta Repubblica. In molti sono arrivati da diverse province come Milano, Napoli, Cagliari, Torino, Bergamo, ma anche Macerata, Caserta, Salerno, Terni, Firenze e altre città. A organizzare la manifestazione, intitolata "Contro la guerra e per una giusta pace", è stata la Comunità palestinese di Roma e del Lazio. Tra i manifestanti anche l’ex sindaco di Napoli e capo politico di Unione popolare, Luigi de Magistris, e Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 stelle. Lo hanno riferito i manifestanti dagli altoparlanti che diffondono slogan e musica dal camioncino rosso in testa al corteo.