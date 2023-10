Alessandria, terrore in Chiesa: assalto al crocifisso, cosa mostrano le telecamere

30 ottobre 2023 a

Don Domenico Dell’Omo, parroco della chiesa di Santo Stefano ad Alessandria, sa perdonare ma è amareggiato e deluso perla notizia che ha sconvolto la sua comunità di fedeli: il grande crocifisso che era sull’altare maggiore qualche giorno fa è stato buttato a terra e poi spezzato. Il sacerdote, sentito da LaVoce alessandrina, parla di «un’azione vandalica e sacrilega che ha gravemente danneggiato la Croce della parrocchia» e che l’ha costretto a denunciare in questura l’accaduto per capire se si tratta del gesto di uno squilibrato odi un «uomo arrabbiato con Dio».

Le telecamere presenti hanno ripreso la scena, ma il volto non si distingue. Si vede questo soggetto che «ha chiuso una tendina del confessionale, chissà perché, è salito dietro l’altare maggiore, ha smontato la Croce e l’ha portata giù. L’ha deposta sui gradini, ha preso una rincorsa e con un calcio l’ha spezzata in due».

Mai era accaduta una cosa simile in città. E peraltro pare che anche nella centrale chiesa di San Giovannino siano stati spaccati il crocifisso sull’Altare e quello entrando a destra vicino alla statua di Sant’Antonio. Anche lì è intervenuta la polizia. Insomma, non certo un bel momento per la chiesa cattolica.