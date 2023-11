Meteo, 8 morti in Toscana. "Il quadro peggiora": cresce la paura

04 novembre 2023 a

La tempesta Ciaran sta causando danni enormi sul territorio Italiano. A causa del maltempo sono saliti a otto i morti: l’uomo è un uomo di 69 anni, che risultava disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti dalla tempesta. Sono invece centinaia le persone costrette a lasciare le abitazioni, addirittura migliaia quelle che sono rimaste isolate e che hanno problemi con l’approvvigionamento di cibo e acqua. Secondo gli esperti in queste ore la situazione può ancora peggiorare.

Le precipitazioni più abbondanti sono attese proprio nelle aree che sono già state duramente colpite, quindi in Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sono attese punte di oltre 100 mm entro la mattinata di domenica. Precipitazioni intense sono previste durante la notte anche in Umbria e nelle zone interne del Lazio, così come non si esclude nuovamente la formazione di linee temporalesche autorigeneranti. La conta dei danni si sarà non appena sarà passata la tempesta: già nel corso della giornata di domenica si dovrebbero registrare netti miglioramenti in questo tempo.

Bisenzio esondato, la cura? La conosceva già Galileo già nel Seicento...

Intanto oggi la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per rischio idraulico su parte del Veneto e l’allerta arancione sulla Lombardia, sull’Emilia Romagna e su parte della Liguria. Allerta gialla invece su gran parte delle altre regioni italiane. Secondo le previsioni, a fase del maltempo persisterà ancora per stanotte sulle regioni meridionali del versante tirrenico. Una nuova perturbazione è attesa su gran parte del Paese, determinando ancora una volta perturbazioni intese e venti forti.