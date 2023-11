Gaza-Italia, la parata dell'odio: gli utili idioti dell'Occidente

05 novembre 2023 a

Mentre Gaza è circondata, ecco che entrano in gioco gli utili idioti dell'Occidente, "le quinte colonne della pace", come scrive Mario Sechi, direttore di Libero, sul quotidiano di oggi, domenica 5 novembre. Nelle piazze italiane c'è chi invoca una nuova Norimberga, in Francia accoltellano una donna ebrea: antisemiti senza vergogna. Sono tra noi e per riconoscerli basta quel lampo sinistro che si accende nei loro occhi.

