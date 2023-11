Indi Gregory, Sechi: piccola vita appesa a un filo, un finale che nessuno conosce

08 novembre 2023 a

Il drammatico caso della piccola Indi Gregory, la bimba inglese affetta da una malattia incurabile a cui il governo italiano ha concesso la cittadinanza-lampo per permettere ai genitori di farla curare a Roma, all'ospedale Bambini Gesù, apre una riflessione sul senso della vita e sull'arbitrio umano. Da un lato, spiega il direttore Mario Sechi su Libero, c'è l'uomo che cura e spera, dall'altro quello togato che in un tribunale interpreta codici. Ma la sua legge terrena deve essere sfiorata da una luce più profonda per scorgere l'occasione, la possibilità, quel bagliore che è un fuggevole istante di grazia".