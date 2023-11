Foggia, finge di essere stato investito dall'anziano? La truffa finisce in disgrazia

13 novembre 2023 a

a

a

Delle immagini sconcertanti, a tratti agghiaccianti, che stanno facendo il giro d'Italia passando di chat in chat su WhatsApp, per poi finire sul web e diventare ancor più virali. Il video arriva da Foggia, nella centralissima via della Repubblica, e mostrano quella che in gergo viene chiamata la "truffa della retromarcia".

Nella clip si vede un anziano mettersi alla guida della sua auto per poi ingranare la retromarcia. Ed ecco che proprio in quel momento un uomo si getta sotto alla vettura, fingendo di essere stato investito. L'anziano conducente, spaventato, esce così dall'automobile e si preoccupa per le condizioni dell'uomo, che finge di faticare a rimettersi in piedi.

"Come stai? Non ti muovere", gli dice l'anziano. Peccato che alla scena, ripresa dall'alto, avessero assistito più testimoni, i quali accusavano il giovane di essersi gettato volontariamente sotto l'auto. Diversi di questi testimoni minacciano di chiamare le forze dell'ordine. E così ecco che il giovane, a quel punto, esclama: "Non mi sono fatto nulla". Poi si dà alla fuga, si allontana in modo rapido, mentre l'uomo che era alla guida dell'auto prova a inseguirlo continuando a minacciare di chiamare la polizia.