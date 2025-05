Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Altre persone sulla scena"

"Per me, a oggi, l'indagato è Andrea Sempio. Poi sono convinto che, sulla scena, vi fossero altre persone. Andiamo a vedere se c'erano e chi erano": il legale di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007, lo ha detto in un'intervista a TgCom24. Mentre l'ex fidanzato della vittima ha quasi finito di scontare la sua condanna a 16 anni, la Procura di Pavia ha riaperto il caso mettendo tra gli indagati Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara.

"Ritengo che l'indagine di Vigevano non sia stata un'indagine a 360 gradi - ha proseguito l'avvocato, Antonio De Rensis -. Probabilmente erano molto sicuri che il colpevole fosse esclusivamente Alberto Stasi. Solo lui. Al di là di tutto, io credo che invece Alberto non c'entri assolutamente nulla e che questa nuova indagine, forse, ci stia facendo capire che si dovevano fare tante cose prima". Poi, riferendosi all'interrogatorio di due giorni fa, ha raccontato: "Alberto ha collaborato, ha parlato, ha detto tutto. Non si è parlato delle tre ore prima dell'omicidio. Assolutamente no, perché questa è un'indagine nuova". Non c'è dubbio, comunque, che le lacune siano ancora tante dopo 18 anni. "Ci sono state domande che hanno chiesto conto di altri comportamenti, altre abitudini", ha chiosato De Rensis.