Padova, l'orrore delle baby-bulle: "Inginocchiati e chiedi scusa". Poi botte e umiliazioni

Un racconto agghiacciante quello che arriva da Padova, dove un gruppo di baby-bulle ha picchiato e minacciato una loro coetanea fino a farla piangere. Nel video ripreso da alcune delle bulle si sente una di loro che dice: "Inginocchiati e chiedi scusa". Poi parte uno schiaffo. E alla fine, visto che la vittima non si prostrava abbastanza, una del branco la prende per i capelli e la trascina più giù. Mentre la ragazza urla per il dolore.

L'episodio, come riporta Il Gazzettino, è avvenuto in pieno centro, dietro al Duomo di Padova. E le bulle in azione sarebbero ragazzine della Padova-bene. Il motivo di tutta questa cattiveria sarebbe un commento a una fotografia, un post lasciato sui social, uno sgarro che a quanto pare doveva essere punito. Infine, prima di lasciarla andare via, le bulle avrebbero pure minacciato la loro vittima dicendo: "Vai a casa ora? Una parola su questa cosa e ti arrivano un sacco di botte".

Il video registrato dalle bulle è ora all’attenzione degli investigatori. Il rischio è che vengano accusate di percosse, minacce e violenza privata. Reato che, al fine di tutelare la salute psichica dell’individuo, dispone la reclusione fino a quattro anni per chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.