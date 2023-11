Palermo, suicida a 13 anni: cosa emerge dalle chat, l'ipotesi terrificante

13 novembre 2023 a

a

a

Dramma a Palermo dove un bambino di 13 anni si è suicidato. Il corpo del ragazzo, che frequentava l'Istituto Vittorio Emanuele Orlando, è stato rinvenuto dai genitori al loro rientro in casa nella serata di sabato 11 novembre. All'arrivo dei sanitari del 118 il giovane era già morto e ne è stato constatato il decesso. Sulla tragica vicenda indagano i Carabinieri e la Procura. Dietro al gesto c'è il sospetto che ci possano essere degli episodi di bullismo per il suo orientamento sessuale.

Nelle chat fra compagni e genitori, secondo quanto riportato da Livesicilia, si fa riferimento al fatto che il bambino fosse stato più volte chiamato "Gay". Gli inquirenti hanno così sequestrato i dispositivi telematici in uso al minore. Da questi si spera di estrarre elementi e informazioni utili alle indagini. In particolare per verificare se la vittima possa essere stata in passato oggetto di atti di bullismo. Intanto all'istituto frequentato dal giovane sono state sospese le attività didattiche. In precedenza gli organismi scolastici avrebbero segnalato alla famiglia il disagio dello studente legato al suo orientamento sessuale. Ma sulla vicenda - vista la delicatezza dell'argomento e l’età della vittima - vige un rigido e giustificato riserbo.

Una notizia che ha sconvolto la comunità in cui il 13enne viveva, ma non solo. "Ancora un ragazzo morto suicida per bullismo, ancora una vittima di questa società malata e distratta, che vive con distacco, quasi con indifferenza, il disagio dei nostri giovani - tuona Licia Ronzulli ricordando Carolina Picchio -. Ancora non si è imparato nulla". Per la presidente dei senatori di Forza Italia "si è fatto poco per informare, sensibilizzare, portare nelle scuole il messaggio delle istituzioni per far capire ai nostri figli quanto siano importanti il rispetto, l'educazione, la cultura dell'accoglienza, l'osservazione dell'amico, del compagno di banco, per segnalare eventuali sue difficoltà".