Boiler summer cup, la vergognosa sfida su Tik Tok: come funziona

24 maggio 2022 a

a

a

L'ultima challange che infiamma Tik Tok si chiama "Boiler summer cup". Si tratta di filmare il tentativo di adescare, ad esempio in una discoteca, ragazze in sovrappeso. La "sfida" è stata immediatamente bollata come "vergognosa" sui social, ma di fatto è diventata virale. "Sta girando su tiktok questa specie di challenge chiamata boiler summer cup dove i ragazzi in discoteca come sfida devono farsi le ragazze più grosse possibili. A me fate na pena, pensare pure che quelle povere madri si so dovute squarciare la fessa o la pancia per farvi uscire", scrive un utente.

La challenge dovrebbe iniziare ufficialmente il 21 giugno, ma molti, come riporta Repubblica, hanno iniziato il gioco che è ha elementi di bullismo, body shaming e misoginia. Lo scopo è conquistare più ragazze per collezionare più punti. I video e i post sono agghiaccianti: “Ho toccato una boiler di 130 kg”. “Io non riesco ad andare oltre i 70 kg”. “Quella mi sembra una da 100/110”, si sente nei video postati. Insomma i ragazzi hanno trovato un nuovo modo di declinare le loro serate. Una pratica vergognosa che umilia le povere vittime che finiscono davanti allo smartphone. Di sicuro la nuova "sfida" social farà parecchio discutere sollevando polemiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.