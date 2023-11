Marche, forte scossa di terremoto: la terra trema da Ascoli fino alla costa

14 novembre 2023 a

Ancora una forte scossa di terremoto nelle Marche, scossa registrata nella serata di oggi, martedì 14 novembre. Stando a quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a Montelparo, in provincia di Fermo, a una profondità di 21 chilometri.

Stando a quanto riferito dall'Ingv, che per primo ha dato la notizia del sisma, la scossa è di grado 4 della scala Richter. Inizialmente, la magnitudo era stata indicata in una forchetta tra 3,8 e 4,3 gradi.

Una forte scossa, avvertita in moltissimi comuni delle Marche: da Ascoli e fino ad Ascoli Piceno, così come la terra ha tremato lungo la costa, da San Benedetto e fino a Porto Recanati. Ad ora, non ci sono informazioni che danno conto di danni a persone o cose.

Diverse le telefonate ricevute dai vigili del fuoco da parte di cittadini terrorizzati. "Mi risulta che non ci siano problemi, anche se il terremoto è stato avvertito nettamente - ha spiegato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, che non si trova sul posto ma è in contatto con il Comune -. Gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative", ha concluso. Ovviamente, nelle Marche è ancora vivo il ricordo del terribile terremoto dell'ottobre 2016, così come la regione fu colpita da fortissime scosse alla fine di agosto.