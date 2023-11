Fuori dal Coro, abusivo aggredisce inviata:" Ca***, non dirmi di stare calmo"

16 novembre 2023 a

Altro caso di occupazione abusiva. A denunciarlo è Fuori dal Coro nella puntata in onda mercoledì 15 novembre su Rete 4. Qui l'inviata di Mario Giordano si presenta alla porta dell'occupante che, oltre a essere abusivo è anche violento. L'uomo deve alla padrona di casa oltre 16 mila euro. Al solo citare la cifra, l'occupante dà in escandescenza: "Nooooo", inizia a gridare dimenandosi. L'inviata a quel punto lo invita a calmarsi, ma non c'è nulla da fare: "No, ca***, non dirmi di stare calmo".

Doku - questo il nome dell'abusivo - minaccia anche di chiamare i carabinieri. Solo successivamente la scoperta: Doku ha lasciato la casa, senza però consegnare le chiavi. Motivo per cui la proprietaria non può entrare nella sua abitazione. Così, costretta a chiamare l'inquilino, viene a sapere che "appena saputo del nostro ritorno, è andato dai carabinieri". Insomma, l'uomo occupa abusivamente una casa, non paga e pensa anche di rivolgersi alle forze dell'ordine.

In ogni caso la battaglia portata avanti dalla trasmissione prosegue. E non senza pesanti conseguenze. Mesi fa una giornalista di Fuori dal Coro, assieme alla sua troupe, è stata aggredita da una famiglia abusiva in provincia di Olbia. Il tutto mentre documentava una situazione paradossale. "Siamo a Milmeggiu, provincia di Olbia, e questa casa, di proprietà della famiglia Matarrese, è occupata abusivamente da febbraio 2019", esordiva la giornalista raccontando poi nei dettagli la storia e finendo nel mirino degli abusivi. La famiglia infatti non aveva alcuna intenzione di pagare l'affitto. E neppure di andarsene.