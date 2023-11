Giulia Cecchettin e Filippo, "ricerche sospese": incubo sulle Dolomiti

16 novembre 2023 a

a

a

Sospese senza esito le ricerche sulle Dolomiti di Sesto di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enni, ex fidanzati, scomparsi sabato scorso da Vigonovo. L'automobile del giovane, la Punto nera targata FA015YE - quella su cui i due sono stati avvistati insieme per l'ultima volta -, non è stata localizzata sulle strade forestali della zona. Alle ricerche di Soccorso alpino e Vigili del fuoco ha partecipato anche un elicottero della Guardia di Finanza.

L'ultima segnalazione risaliva a ieri mattina, quando un'auto compatibile con quella di Turetta era stata individuata intorno alle 9.30 a San Candido, in Alto Adige, in direzione Austria. Si trattava, però, solo di una segnalazione. Tra l'altro, le segnalazioni arrivate finora ai carabinieri si sono rivelate quasi sempre sbagliate, se non proprio inventate.

I dubbi sulla possibile fuga dei due ragazzi sono tanti: se davvero fossero ancora a bordo di quell'auto, Giulia e Filippo starebbero viaggiando da ormai 5 giorni, attraversando tre regioni, senza mai incrociare una pattuglia, senza fare benzina, senza prelevare al bancomat e dormendo per strada.

Non si sa ancora su quale zona si concentreranno le prossime operazioni di ricerca, tra i territori di Vigonovo e Pordenone, dove l'auto dei ragazzi è stata individuata dopo la scomparsa. Una volta trovata l'area, partiranno blitz con droni, unità cinofile, gommoni e sommozzatori.