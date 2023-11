Giulia Cecchettin, svolta nelle indagini: video mostra l'aggressione di Filippo

17 novembre 2023 a

Un video registrato da una telecamera nel piazzale di Fossò dove nei giorni scorsi erano state trovate chiazze di sangue e capelli sarebbe decisivo sulla scomparsa dei due ventiduenni veneziani Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, dei quali non si hanno più notizie da sabato sera scorso. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della sera gli inquirenti avrebbero acquisito queste immagini che mostrerebbe l’aggressione di Turetta alla ex fidanzata.

Il filmato è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso di una nota azienda di moda che si trova proprio in quel luogo. Per questa ragione stamattina 17 novembre Filippo risulta indagato per tentato omicidio come fa sapere una nota della procura di Venezia. La procura "ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili", si sottolinea. Quindi per poter procedere agli accertamenti irripetibili, come il prelievo di sangue alla sorella della 22enne, per poter confrontare il Dna estratto dalla macchie di sangue ritrovate nel parcheggio e con le ciocche dei capelli repertate sempre sullo stesso posto. Nella notte, fanno sapere gli inquirenti, sono state effettuate alcune perquisizioni, sulle quali però viene mantenuto il massimo riserbo.

Intanto le ricerche dei due ragazzi si stanno concentrando sul lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Al lavoro anche i vigili del fuoco di Pordenone. Le ricerche dei carabinieri, già da alcuni giorni, non si erano limitate solo alla provincia di Venezia ma a tutto il Nord-Est anche alla luce degli avvistamenti dell’auto di Filippo Turetta.