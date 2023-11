Filippo Turetta braccato, caccia sulla vetta del Grossglockner: la fuga è finita?

18 novembre 2023 a

Si starebbero concentrando in Carinzia le ricerche di Filippo Turetta, il 22enne scomparso da Vigonovo sabato scorso insieme alla ex fidanzata Giulia Cecchettin, il cui corpo invece è stato ritrovato questa mattina vicino al lago di Barcis. Secondo il quotidiano austriaco Neue Kronen Zeitung, le ricerche del giovane da parte della polizia austriaca, coordinata dall'Interpol, starebbero avvenendo nella regione dell'Austria meridionale, nella parte orientale delle Alpi dove si trova la vetta del Grossglockner, una delle più alte della catena montuosa, dove tra l'altro Filippo aveva organizzato delle escursioni in passato.

Su Turetta pende l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin. "Da sabato scorso - scrive Neue Kronen Zeitung - sono in corso le ricerche dell'ex coppia italiana scomparsa. Le ricerche si sono estese anche alla Carinzia perché qui è stata avvistata l'auto dell'uomo". Il riferimento è alla Fiat Grande Punto nera su cui Filippo è salito, caricando la ex probabilmente esanime, prima di sparire nel nulla.

L'ultimo avvistamento dell'auto risalirebbe a domenica scorsa, quando sarebbe passata in Austria. Intanto il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha invitato Filippo a costituirsi: "La ricostruzione che potrebbe fare il Turetta sarebbe molto importante anche per lui stesso. Quindi l'invito è a non continuare questa fuga verso l'Austria e si costituisca". Un appello è arrivato anche da Don Francesco Monetti, parroco di Saonara, il piccolo centro veneto dove è cresciuta Giulia: "L'unica cosa buona, piccola, che può fare in questo momento Turetta, se vuole riscattare un po' se stesso, è costituirsi. Che lo faccia", ha detto all'Adnkronos. I suoi genitori pure hanno voluto lanciargli un messaggio: "Filippo, consegnati alle forze dell'ordine, così puoi spiegare cos'è successo".