Giulia Cecchettin, il drammatico video del padre dopo la notizia della morte

Il corpo ritrovato questa mattina nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, è risultato essere quello di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da Vigonovo sabato scorso insieme al suo ex, Filippo Turetta, il quale invece risulta ancora disperso e su cui spicca un mandato di cattura internazionale. In un video pubblicato da Il Gazzettino si vede il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che nella tarda mattinata di oggi esce dalla sua casa a Vigonovo per entrare nell'auto dei carabinieri che lo attendeva e andare probabilmente sul luogo del ritrovamento del corpo.

Dopo il ritrovamento di un cadavere in un canalone nella zona di Barcis, sono trascorsi alcuni minuti prima della conferma: quel corpo era di una giovane donna. E infine la consapevolezza che si trattasse proprio di Giulia. Nel filmato pubblicato online si vedono i carabinieri - con la comandante della compagnia di Chioggia - che attendono in strada il papà della ragazza per poi presumibilmente condurlo nella zona di Barcis.

Filippo Turetta è ancora vivo? La mossa del procuratore: cresce il mistero

Intanto il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, rivolgendosi direttamente a Turetta, lo ha invitato a costituirsi subito: "La ricostruzione che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante anche per lui stesso. Quindi l'invito è a non continuare questa fuga verso l'Austria. Si costituisca". Le telecamere di sicurezza della zona industriale di Fassò, vicino a Vigonovo, hanno ripreso i due giovani in auto prima della scomparsa. Nel filmato si vedrebbe lei che fugge terrorizzata e lui che la rincorre, la colpisce e poi la fa salire, forse già esanime, sulla vettura.