Giulia Cecchettin, la nonna a Stasera Italia: "Di cosa sono convinta"

18 novembre 2023 a

a

a

"Quando rientrava aveva un modo così gioioso che riempiva la stanza, mancherà molto": la nonna di Giulia Cecchettin, la 22enne ritrovata morta questa mattina in un canalone vicino al lago di Barcis, lo ha detto a Stasera Italia su Rete 4. La giovane sarebbe stata uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, che risulta irreperibile da sabato scorso, quando i due erano usciti insieme per poi sparire a bordo di una Fiat nera, la macchina del ragazzo. "Era una ragazzina molto determinata nonostante fosse buona d'animo, ci mancherà moltissimo", ha continuato la nonna della vittima.

La signora, poi, riferendosi a Turetta ha aggiunto: "Lui la voleva, per lui era solo possesso, se lei lo ha rifiutato - questo è quello che penso io - lui avrà pensato che lei non dovesse essere di nessun altro, questa è la verità, sono convintissima di questo". Infine ha voluto rivolgere un appello proprio al ragazzo: "Filippo torna, così peggiori le cose". Un appello che nelle scorse ore gli hanno lanciato anche il procuratore capo di Venezia, che lo ha invitato a costituirsi, il parroco del paesino da cui veniva Giulia, e i genitori di Turetta, che hanno chiesto al figlio di tornare per spiegare alle forze dell'ordine cos'è successo.