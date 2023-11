Meteo Giuliacci, "abbondanti nevicate": dove piomba il gelo

21 novembre 2023 a

a

a

Pioggia e neve in arrivo sull'Italia. "Il meteo di questa settimana è caratterizzato dall'arrivo di una moderata ciclogenesi che dovrebbe originarsi sul Mar Tirreno", annuncia il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo. "Dapprima un minimo, che proviene dall'Europa continentale, traslerà nel Centro Italia mercoledì 22 novembre, per poi traslare rapidamente tra giovedì e venerdì a sud della Sicilia".

Quindi, prosegue l'esperto è previsto l'arrivo "di una discreta dose di piogge. Non saranno precipitazioni particolarmente abbondanti, il minimo di bassa pressione non sarà così profondo. Però risulterà utile perché porterà nevicate di una certa intensità in alcune regioni italiane".

Ecco nel dettaglio dove avremo abbondanti nevicate.

"Tra martedì e giovedì". Meteo, Mario Giuliacci: per l'Italia un cambio radicale

Oggi, martedì 21, "spartiacque appenninico tra Toscana e Emilia Romagna, oltre i 1200 metri", scrive Mario Giuliacci. "Mercoledì 22; dorsale appenninica tra Umbria e Basilicata, sui 1400-1800 metri" e giovedì 23 novembre le "precipitazioni che si sposteranno solo su Calabria e Sicilia Orientale, con la neve che dovrebbe scendere attorno a 2000 metri".

Ore 8.25, traffico bloccato e volano insulti: questa volta per Ultima Generazione finisce malissimo

Ma attenzione, avverte il meteorologo, perché "queste sono stime generali e l'orografia italiana, che ricordiamo essere molto complessa, può generare delle sorprese anche notevoli in loco. Va da sé che è possibile che scenda la Dama Bianca anche a quote inferiori rispetto a quelle previste in questo articolo. Ma noi tendiamo a essere cauti, perché sappiamo che gli appassionati meteo adorano la neve e spesso rimangono delusi quando si annunciano titoli roboanti e poi puntualmente la previsione viene disattesa".