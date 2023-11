Erba, pesta la ex e le getta acido sul volto: l'uomo era già stato arrestato

21 novembre 2023 a

Orrore e violenza nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 novembre, a Erba, provincia di Como: una ragazza di 23 anni è stata aggredita da un uomo che le ha gettato sul volto e sul corpo acido muriatico. L'aggressione è avvenuta nella zona industriale della città: la giovane è stata portata in ospedale e, fortunatamente, le ustioni non sarebbero gravi.

Il presunto responsabile dell'aggressione è stato fermato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 25 anni, marocchino, residente in provincia di Pavia. E si apprende che lo scorso agosto era stato arrestato per stalking in seguito alla denuncia della fidanzata, dunque era tornato in libertà con il divieto di avvicinamento. Divieto che non ha rispettato: l'uomo ha infatti dato appuntamento alla ex in via Pontida. Ne è nata una discussione: l'uomo avrebbe poi afferrato la ragazza per i capelli, la avrebbe trascinata per alcuni metri per poi gettarle addosso acido muriatico.

Un passante ha assistito all'aggressione, per poi chiamare immediatamente soccorsi e forze dell'ordine. Sono così intervenuti i carabinieri del radiomobile di Como, oltre all’ambulanza. La 23enne è stata soccorsa e portata in ospedale. Il 25enne avrebbe reagito alla vista dei militari dell’Arma. È stato comunque bloccato e portato in caserma.

Lo scorso agosto, quando la vittima denunciò l'uomo, quest'ultimo la attendeva fuori dalla caserma dei carabinieri, dove a colpi di crick aveva danneggiato l'automobile. Dunque i domiciliari e, a settembre, il ritorno in libertà. Oggi, l'ultima pagina di questa terribile vicenda.