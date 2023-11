Domodossola, macchinista si lancia dal treno in corsa e lo abbandona al suo destino

22 novembre 2023 a

Un caso clamoroso. E pericoloso. Una storia quasi da film, se non fosse che è drammaticamente tutto vero. Sfiorato infatti il dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre poco prima delle 7, per un incidente ferroviario lungo la linea del Sempione. Un treno merci proveniente da Briga, in Svizzera, e diretto allo scalo merci di Domo2, a Domodossola, all'altezza della stazione di Preglia, ha avuto con tutta probabilità un guasto al sistema frenante.

E a quel punto è accaduto qualcosa di pazzesco: il macchinista, dopo essersi reso conto di quel che stava accadendo, si è lanciato dalla locomotiva, abbandonando il treno in corsa al suo destino. Nel volo dalla sua cabina il macchinista - di nazionalità svizzera - è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. A quel punto il treno lanciato senza controllo ha proseguito verso lo scalo merci ed ha terminato la sua corsa su un binario morto contro dei respingenti. Per miracolo non si sono registrati danni a cose o persone durante la corsa del convoglio senza conducente. Sul posto è subito intervenuto la Polizia Ferroviaria, nel tentativo di ricostruire alla perfezione l'accaduto. Presenti anche i tecnici dello Spresal.

Il macchinista con tutta probabilità si è lanciato dal treno dopo aver visto sul quadro comandi l'accendersi di una spia che indicava, con tutta probabilità, il guasto al sistema frenante. Ora sarà l'inchiesta aperta dalla Polizia Ferroviaria di Domodossola ad accertare cause ed eventuali responsabilità nell'incidente di questa mattina sulla linea Sempione-Domodossola. Se soltanto uno degli scambi avesse fatto deragliare il treno, il convoglio sarebbe potuto piombare in stazione o scontrarsi con altri treni che procedevano in direzione opposta. Insomma, si è rischiato un incidente ferroviario di proporzioni catastrofiche.

Il convoglio ha attraversato l'intero centro abitato di Crevoladossola. Il sindaco, Giorgio Ferroni, si è ovviamente detto "esterrefatto e preoccupato". "È noto - ha aggiunto il sindaco - che la linea del Sempione ha avuto in questi ultimi anni un incremento esponenziale del numero di treni merci con un conseguente aumento della rumorosità e dei disagi per i cittadini, ora il presente fatto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, obbliga tutte le istituzioni e gli enti ad una profonda riflessione sul tema della sicurezza della linea e sul suo impatto sul territorio. Aspettiamo di conoscere dalle autorità i risultati delle verifiche in corso e auspichiamo a breve interventi atti a garantire l'incolumità e la tranquillità dei residenti", ha concluso il sindaco.