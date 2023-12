Mondragone, donna trovata morta in un baule: orrore in camera da letto

10 dicembre 2023 a

a

a

Giallo a Mondragone, in provincia di Caserta: una 77enne è stata trovata morta in un baule. A ritrovare il corpo sarebbe stata la figlia, come spiega Il Mattino. Aprendo il vecchio baule che si trovava in camera da letto, avrebbe fatto la drammatica scoperta. La vittima era una pensionata. La donna è andata nella casa in cui la madre viveva in compagnia dell'altra figlia e ha scoperto il cadavere nel baule. L'abitazione è stata sequestrata dopo la scoperta del cadavere.

L'ipotesi è che il cadavere si trovasse lì dentro da circa un mese e mezzo. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone. Secondo quanto scrive l'Ansa, il ritrovamento del cadavere risalirebbe a ieri sera. Intanto, è stata disposta l'autopsia, per capire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o per omicidio. Fanpage.it, invece, scrive - citando fonti qualificate - che "il corpo si trovava in un baule sigillato con nastro adesivo, all'interno della camera da letto".

Rossella, l'orrore finale: cosa ha fatto il marito per due giorni davanti al cadavere

La donna che ha trovato il corpo vivrebbe in un'altra città, ma sarebbe tornata a casa proprio perché non riusciva da qualche tempo a mettersi in contatto con la madre. La 77enne viveva in quell'abitazione con un'altra figlia, che è stata rintracciata e ascoltata dagli investigatori.