Mantova, coppia di 50enni travolta e uccisa dal treno: un atroce sospetto

12 dicembre 2023 a

a

a

Un altro incidente ferroviario o un doppio suicidio? Ancora non si ha certezza su cosa abbia causato la morte di due cinquantenni travolti ieri sera da un treno in aperta campagna. Di certo c'è che la coppia (una donna e un uomo legati sentimentalmente), si trovavano sui binari della linea Mantova - Milano, nei pressi di un passaggio a livello in località Quattro Venti nel Comune di Curtatone quando sono stati falciati da un convoglio che andava a 130 chilometri all’ora. La frenata del conducente non ha evitato la tragedia.

Dopo l'impatto, attorno alle 22, il capotreno è sceso e, con l'aiuto di una torcia, ha cercato di capire che cosa fosse successo, ma il buio e la nebbia hanno ostacolato le ricerche. Prima sono state trovate alcune tracce di sangue sui binari e solo a mezzanotte, tra le sterpaglie, a poca distanza, sono stati ritrovati i due corpi senza vita.

Chi era sul treno, rimasto fermo in aperta campagna per le indagini di rito, è stato trasferito su un autobus per poter essere condotto alla propria destinazione, ma la linea ferroviaria, ovviamente, ha subito rallentamenti. Il conducente del treno è sotto choc, mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e per stabilire se si è trattato di un gesto volontario, come sembra essere più probabile, o di un incidente.