Gemelle K, le cugine di Chiara Poggi: il loro volto oggi

Cosa fanno oggi Stefania e Paola Cappa? Si tratta delle gemelle cugine di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007. Di loro si parlò per la prima volta pochi giorni dopo l'omicidio, quando attaccarono al cancello della casa di Garlasco un fotomontaggio che le ritraeva insieme alla defunta cugina. Di recente, le due sorelle sono tornate al centro del dibattito per il nuovo filone di indagini a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. In particolare, Stefania Cappa è stata tirata in ballo da un super-testimone sentito da Le Iene. Secondo questa testimonianza, la Cappa avrebbe gettato via l'arma del delitto di Poggi nella zona vicina a un canale a Tromello, nei pressi della vecchia casa di famiglia.

Le Cappa sono figlie di Mariarosa Poggi, sorella di Giuseppe Poggi, il padre di Chiara. Un legame di parentela molto forte, insomma. Nonostante questo, però, i rapporti tra le due famiglie non erano particolarmente stretti. Secondo quanto emerso, Chiara aveva cominciato a sentire le cugine, in particolare Stefania, solo alcune settimane prima della tragedia.