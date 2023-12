Meteo, arriva il "Polar Jet" per Santa Lucia: cosa si abbatte sull'Italia

12 dicembre 2023 a

Attenzione al meteo. Cambiano le previsioni e anche il quadro per i prossimi giorni. Santa Lucia, il 13 dicembre, sarà una giornata all'insegna del gelo. Infatti arriva il Polar Jet come spiega 3bmeteo. Sebbene il vortice polare dell'emisfero settentrionale, che contribuisce a creare la corrente polare ad alta velocità, il Polar jet stream, possa esibire una forma circolare abbastanza uniforme, è più spesso di forma irregolare, con depressioni di aria fredda che si estendono verso sud e creste di aria calda che si estendono verso nord. E di fatto il quadro delle previsioni non è confortante. Come spiega anche ilmeteo.it dalla sera inoltrata di martedì la perturbazione frontale di Santa Lucia inizierà a raggiungere il Nord.

Il fronte perturbato, collegato a un ciclone attivo sulle Isole Britanniche, sarà sospinto da venti di Libeccio, quindi seguito dal Maestrale per poi abbandonare l’Italia con un’irruzione di aria artica (Grecale e Bora).A conti fatti tra la notte e la mattinata di mercoledì 13, giorno di santa Lucia, piogge sparse attraverseranno le regioni settentrionali e la Toscana settentrionale, poi raggiungeranno anche l’Umbria. Giovedì con il Maestrale le precipitazioni verranno portate verso le regioni adriatiche, il Lazio e parte del Sud, anche sotto forma di temporale.

Le temperature in quota inizieranno a diminuire cosicché la neve, sugli Appennini, potrà cadere al di sopra dei 1400 metri, ma con quote in rapido calo. Mentre al Nord il tempo sarà già migliorato col ritorno del sole, venerdì faranno il loro ingresso i venti di Tramontana e poi di Grecale e Bora. Non ci saranno molte precipitazioni, ma quelle previste su Abruzzo, Molise e rilievi meridionali, risulteranno nevose a quote collinari.Il fronte perturbato abbandonerà definitivamente l’Italia nel corso del weekend, ma i venti freddi nord orientali si intensificheranno provocando un brusco crollo delle temperature sia diurne che notturne. Torneranno le gelate al Nord e pure al Centro, ma il sole sara prevalente.