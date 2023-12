Pontassieve, "scambismo a scuola": la Lega mette nel mirino la sindaca Pd

15 dicembre 2023 a

Un'iniziativa organizzata dal Comune di Pontassieve guidata dalla sindaca del Pd, Monica Marini, sta scatenando le reazioni della Lega. Qui, a Firenze, vengono organizzate serate su "tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)". Stando a quanto si legge sul sito dell'Amministrazione, le serate organizzate dal Comune in collaborazione con la Consulta dei giovani si svolgeranno dal 29 novembre fino al 21 febbraio. Eventi che si terranno in varie location: dalla biblioteca comunale alla polisportiva Curiel, fino all'istituto superiore Ernesto Balducci. Qui l'iniziativa si terrà il prossimo 3 febbraio, in orario scolastico.

Quanto basta a scatenare l'ira di Cecilia Cappelletti, capogruppo della Lega a Pontassieve e consigliera nella Città metropolitana di Firenze. È stata lei a rivelare di aver partecipato a un incontro dove si sono affrontate tematiche come "scambismo, coppia aperta, poliamore". Sempre lei assieme all'europarlamentare del Carroccio Susanna Ceccardi ha lamentato il fatto che "la sinistra in Toscana continua a utilizzare soldi pubblici per propagandare l'ideologia gender nelle scuole, nelle biblioteche comunali, nei centri di aggregazione giovanile. Con la scusa dell'educazione sessuale dei giovani, in provincia di Firenze si organizzano conferenze sul 'concetto di genere', lezioni sullo scambismo, approfondimenti sul poliamore".

E ancora, spiegano in una nota: "Alcune di queste iniziative sono rivolte a 14enni, i cui genitori risulterebbe non fossero neppure stati avvertiti, e si svolgono a scuola, in orario scolastico. Bisogna fermare questa deriva, qui nessuno è bigotto ma non si può utilizzare la legittima e sacrosanta educazione alla sessualità come grimaldello per infarcire la testa dei nostri giovani di concetti ambigui e false credenze".