Papa Francesco, "benedizioni di coppie gay": arriva il via libera del Vaticano

Sì a "benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio": ad affermarlo il Dicastero per la Dottrina della Fede. Una vera e propria svolta che arriva dal cuore del Vaticano. La benedizione - si spiega - arriva da Dio "su coloro che, riconoscendosi indigenti e bisognosi del suo aiuto, non rivendicano la legittimazione di un proprio status". Il via libera, quindi, riguarda la benedizione "non inserita in un rito liturgico", dunque non in matrimonio. Una linea che era stata anticipata da Papa Francesco ad ottobre.

Le nuove indicazioni sulle possibili benedizioni delle coppie irregolari e dello stesso sesso prendono in considerazione "diversi quesiti giunti a questo Dicastero - afferma la Dottrina della Fede in premessa al documento diffuso oggi - sia negli anni scorsi che in tempi più recenti. Per la sua stesura, come è prassi, sono stati consultati degli esperti, si è avviato un congruo processo di elaborazione e se ne è discussa la bozza al Congresso della Sezione Dottrinale del Dicastero. Durante questo tempo di elaborazione del documento, non è mancato il confronto con il Santo Padre". "La Dichiarazione - ha riferito il Prefetto, il cardinale Victor Manuel Fernandez - è stata infine sottoposta all'esame del Santo Padre, che l'ha approvata con la sua firma".