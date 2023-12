Venezia, jet militare sfonda il muro del suono: attimi di panico in Laguna

18 dicembre 2023 a

Caos e paura per le strade di Venezia: un boato nei cieli della città ha messo in allerta veneziani e mestrini. Di cosa si trattava? Un aereo militare che avrebbe abbattuto il muro del suono, provocando un rumore destabilizzante che ha fatto tremare i vetri di case e palazzi. E' successo oggi, lunedì 18 dicembre, intorno alle 15.51. Il boato sarebbe stato avvertito in maniera distinta sia a Venezia isola che sulla terraferma. Decine le segnalazioni e le telefonate arrivate ai vigili del fuoco e i commenti dei residenti su Facebook. "Si è sentito anche a Chirignago", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Avvertito anche a Fossò".

Dopo la paura iniziale, ci si è resi conto che per fortuna non si trattava di un'esplosione, ma della rottura del "muro del suono" da parte di un velivolo supersonico. Questa mattina, lo stesso boato era stato avvertito nei cieli di Chioggia, da Sottomarina a Cavarzere. E anche in quel caso sui social, dopo la preoccupazione iniziale, diversi residenti avevano commentato: "È stato un F16". Il "boom sonico", quello che a primo impatto può sembrare un'esplosione, in realtà si verifica quando viene superata la barriera del suono, per esempio da aerei supersonici.

Venezia, jet sfonda il muro del suono: boato e panico in città, il terrore della guerra

Qualcosa di simile era successa nel maggio 2019 a Jesolo. Anche quella volta in molti si spaventarono, poi arrivò la conferma dal 51esimo stormo di Istrana che a provocare il boato era stato un F16 del 31.st Fighter Wing di stanza ad Aviano mentre volava, in maniera autorizzata, a un'altezza di oltre 13 chilometri.