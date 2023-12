Meteo di Natale, caldo anomalo: ecco le temperature massime (e soprattutto dove)

22 dicembre 2023 a

a

a

Temperature stabili o al massimo in leggerissima diminuzione a Natale. Nei giorni precedenti, infatti, i venti si attenueranno e il tempo rimarrà tutto sommato costante, anche se all'interno dell'anticiclone si muoveranno correnti umide occidentali che causeranno alcuni annuvolamenti sulle regioni del versante tirrenico. Stando alle previsioni di 3BMeteo, l'aria più umida favorirà l'intensificazione di alcune nebbie in Val Padana, mentre il clima sarà mite soprattutto in quota, al di sopra delle inversioni termiche, con lo zero termico che il giorno di Natale raggiungerà i 3200m sulle Alpi, 3600/3700m al Sud.

In particolare quella del 24 dicembre sarà una Vigilia soleggiata. Possibilità di pioviggine solo tra Lazio e Campania mentre in serata assisteremo ad annuvolamenti innocui in arrivo anche sulle aree alpine. Le temperature saranno in lieve calo al Centro-Nord, su valori comunque miti. Tempo stabile anche nel giorno di Natale. Anche in questo caso non mancheranno nubi innocue su Friuli e pianura padano-veneta. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Anche in questo caso le temperature risulteranno in ulteriore lieve diminuzione al Centro-Nord.

"Molto complicato". Meteo, la previsione di Giuliacci per Natale

Infine, Santo Stefano vedrà annuvolamenti irregolari sulla Val Padana, sulle regioni tirreniche e sull'Umbria, con possibili locali pioviggini sulla Riviera Ligure di Levante. Più soleggiato invece su Alpi, regioni adriatiche, ioniche e isole maggiori. Le temperature rimarranno comunque stabili o in lieve calo al Nord.