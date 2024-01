Puglia, cartella esattoriale per la Tari alla bimba non ancora nata

01 gennaio 2024 a

Neanche nata ha già un debito con lo Stato di 658 euro. Una vicenda assurda quella che si è verificata in un paesino della Puglia, visto che la bambina ora ha solo un anno.

La piccola, infatti, ha ricevuto una cartella esattoriale della Agenzia delle Entrate per un mancato pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, relativo al 2018, anno in cui peraltro non era nemmeno venuta alla luce.

Secondo quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, ripreso dal sito Leggo.it, la raccomandata è stata recapitata all'indirizzo di una casa di Cavallino, paesino in provincia di Lecce. "La postina mi ha detto che doveva firmare mia figlia, che ha solo un anno", ha raccontato ai giornalisti la madre della piccola, sconvolta per quanto accaduto. Alla donna non è rimasto altro da fare che firmare lei la notifica dell'atto e cercare di risolvere la questione rivolgendosi a un avvocato.

Già. Perché pare infatti che le sue segnalazioni a chi di dovere non siano bastate a risolvere la situazione. E ora dovrà andare per vie legali.