Capodanno, bimbo perde un occhio, sassi sulla Polizia a Milano

01 gennaio 2024 a

a

a

Ancora una volta ecco il bollettino della notte dei botti di Capodanno. Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1. A Forcella una donna di 50 anni che è stata raggiunta da una pallottola vagante mentre era affacciata al balcone è attualmente ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata. Un bimbo di 11 ad Alfano nel Cilento in provincia di Salerno ha perso un occhio mentre aveva tra le mani dei petradi all'interno di un parco. L’esplosione di un petardo lo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave trauma all’occhio destro dal quale, secondo quanto accertato più tardi dai sanitari, non potrà più vedere. Il piccolo è stato immediatamente soccorso sul luogo dell’esplosione e trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico eseguito dall’èquipe di oculistica guidata dalla dottoressa Olga Voto, affiancata dal dottor Luigi Filippo Magno. L’occhio gli è stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante il pronto intervento dei medici la vista è andata persa.

I carabinieri a Giugliano, nel Napoletano, sono stati chiamati nell’ospedale San Giuliano per due 17enni feriti. I due ragazzi, incensurati, poco prima erano stati trasferiti nel pronto soccorso con ferite da ustione al volto e alle mani; si sarebbero feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito, in via Don Raffaele Abete. Il primo è in prognosi riservata in pericolo di vita; il secondo è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita. Indagini in corso. E a Milano notte difficile per i poliziotti. Gli agenti del reparto mobile, impegnati nel dispositivo predisposto in maniera preventiva dal questore Giuseppe Petronzi, sono intervenuti insieme ai tecnici dell’Amsa per liberare la carreggiata nel quartiere San Siro. Successivamente c’è stato un nuovo intervento quando alcuni giovani hanno iniziato a lanciare sassi in direzione degli agenti. In quest’occasione è stato danneggiato il vetro di un furgone della polizia polizia ma non ci sono stati scontri con gli agenti. Infine sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.