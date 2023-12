Palermo, bimba muore a 7 anni: "La febbre non scendeva più"

30 dicembre 2023 a

È morta a soli 7 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in macchina dai genitori. Unico sintomo: febbre alta. È successo ieri all’ospedale Buccheri La Ferla a Palermo. La bimba - Aurora - non soffriva di particolari patologie, secondo quanto riferito in ospedale dai genitori originari di Casteldaccia, un comune dell’hinterland palermitano. Ma a causa di una temperatura alta - e che non ne voleva sapere di scendere - è stata portata al pronto soccorso dove però non ci è stato nulla da fare nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla da parte del personale medico di turno.

Adesso per comprendere le cause del decesso sarà necessario attendere gli esami diagnostici su campioni di tessuti e sangue prelevati col consenso dei genitori e disposti dalla direzione generale del Buccheri La Ferla. Esami che saranno eseguiti con la collaborazione del dipartimento di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Si cercherà di capire cosa ha innescato uno stato febbrile così violento da portare alla morte la bambina. Sconvolti i genitori che hanno visto la loro piccola andarsene in poche ore senza poter far nulla. Ogni ipotesi è al vaglio del personale sanitario che ha tentato in tutti i modi di salvare la piccola.