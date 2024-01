Udine, ucciso con un taglio alla gola dopo il Capodanno: è caccia all'uomo

01 gennaio 2024 a

a

a

A Udine un uomo, di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. È accaduto stamani primo gennaio al termine di una festa di Capodanno. L'allarme alle forze dell'ordine è scattato attorno alle 8 dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova.

L'uomo è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove è però arrivato in gravissime condizioni. Dopo il ricovero l'uomo è deceduto. Fino a questo momento non risulterebbero persone fermate.

La tragedia di Capodanno: proiettile alla testa mentre festeggia il Capodanno a casa

Sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri del comando provinciale che stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Al momento non risulta che siano state fermate delle persone. I militari dell'Arma stanno ancora cercando l'aggressore.

A Napoli una donna di 45 anni, è stata raggiunta da un colpo di pistola ed è morta. Sempre a Napoli, un cittadino di nazionalità algerina di anni 50, mentre camminava in strada, è stato colpito da un proiettile che lo ha ferito alla spalla e al polmone. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata in attesa di intervento chirurgico. In Puglia, ci sono stati due feriti. Un uomo di anni 47 ha riportato lesioni con amputazioni multiple alle dita della mano sinistra e ustioni di secondo grado a seguito dell’esplosione di un petardo, Un ragazzo di 17 anni, per lo scoppio di un petardo artigianale, ha riportato l’ amputazione della mano sinistra ed è ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Capodanno di follia: Milano, sassi sulla Polizia. Bimbo perde un occhio: cosa aveva in mano

In Toscana a Grosseto, l’ esplosione di un petardo durante i festeggiamenti all’aperto ha ferito tre minorenni. Il più grave è un 15enne che ha riportato l’amputazione della mano sinistra e varie escoriazioni al viso e al torace. A Siena invece, un 15enne è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Careggi di Firenze per le gravi lesioni riportate alla mano per lo scoppio di un petardo avvenuto nel comune di Poggibonsi. La prognosi è riservata. A Lucca un altro quindicenna ha perso il pollice e l’indice della mano durante l’utilizzo di un petardo.