Liliana Resinovich, sarà riesumato il cadavere

04 gennaio 2024 a

a

a

Scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 poco distante dall’ex ospedale pschiatrico di Trieste con la testa infilata in alcuni sacchi di plastica, il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, 63 anni, potrebbe sbiadirsi un po’. La sostituta procuratrice Maddalena Chergia titolare del procedimento ha infatti deciso di far riesumare il corpo stabilendo che si debba procedere «con la procedura dell’accertamento tecnico non ripetibile». I nuovi accertamenti dovrebbero servire a stabilire la data esatta della morte di Lilly, così veniva chiamata la vittima.



La possibilità della riesumazione del cadavere era stata già ipotizzata nelle scorse settimane e ieri dalla Procura di Trieste, guidata dal procuratore capo Antonio De Nicolo, è arrivata l’ufficialità. Di riesumazione «opportuna» ha parlato l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l’incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte di Resinovich.

Il pm ha stabilito anche la convocazione «degli esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni, dandone debito avviso ai prossimi congiunti e ai rispettivi difensori». A febbraio dello scorso anno, la procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione del caso perché dagli accertamenti fino a quel momento effettuati, sembrava che Resinovich si fosse suicidata. Ma la famiglia della donna, a partire dal fratello Sergio Resinovich, aveva respinto fin dal principio l’idea che la sorella fosse morta suicida. Nel giugno scorso, il gip di Trieste Luigi Dainotti aveva respinto la richiesta di archiviazione e disposto l’iscrizione a carico di ignoti per il reato di omicidio volontario. A non convincere nella morte della 63enne diversi punti tra i quali il modo in cui il corpo della donna era stato ritrovato: la sua testa era infilata in due sacchetti di plastica chiusi intorno al collo, il resto del corpo era infilato in due grossi sacchi neri dell’immondizia, infilati dall’alto verso il basso. Dai nuovi accertamenti si cercherà di capire cosa abbia fatto la Resinovich dal giorno della scomparsa a quello della morte.