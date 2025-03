L'aria che tira, David Parenzo scoppia a ridere davanti a Markov: "Posso dirlo?". Caos in studio

13 marzo 2025 a

Anche David Parenzo ha apprezzato l'ironia di Sergej Markov, che in realtà sarebbe l'ex portavoce del Cremlino. Il russo è stato, ancora una volta, invitato a partecipare a L'aria che tira, il talk show politico di La7. L'argomento è sempre lo stesso: il conflitto in Ucraina. Il conduttore ha domandato al suo ospite come reagirebbe lo zar se l'Onu inviasse delle forze di pace per risolvere lo stallo che si sta creando a Kiev, "Se ci fosse un intervento dell'Onu, cioè se l'intervento di peace keeper fosse gestito dall'Onu, la Russia fa parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per voi sarebbe diverso il quadro?", ha chiesto il padrone di casa.

A quel punto Markov ha replicato senza troppi giri di parole, lasciandosi andare anche a una piccola battuta che ha suscitato la risata di tutti i presenti. "Sì, ma questi non devono essere quelli che sono gli aggressori - ha detto -. Ci sono i 52 Paesi occidentali e diverse loro satelliti come Giappone e Corea del Sud che finanziato l'armata dell'Ucraina. Questa guerra che praticamente l'Ucraina fa contro la Russia grazie a questi soldi che riceve da loro. Questi Paesi fanno parte del conflitto. Noi così non possiamo accettarlo assolutamente. A questo punto invitiamo anche i militari dalla Corea del Nord. Perché non possono partecipare?".

"Posso dirlo? - è intervenuto Parenzo - Io Markov lo conosco e mi fa piacere che venga ospite da me perché questa è una tv libera dove si dicono le cose. Mi piace la sua ironia. Io non condivido nulla, neanche gli spazi bianchi tra le sue parole. Neanche le pause, ma la sua ironia mi diverte moltissimo. 'Mandiamo anche i soldati dalla Corea'".