Stefano Pioli, sfregio al Milan. "Torna in Italia, pare che...", tam tam impazzito

13 marzo 2025 a

a

a

Un k.o. a Firenze potrebbe costare la panchina a Thiago Motta, rimpiazzato da un traghettatore fino a fine stagione. Se l’italo-brasiliano rimanesse, l’esito potrebbe comunque essere lo stesso a fine campionato, dato che l’ex allenatore del Bologna non ha convinto.

L’ultimo nome spuntato per rimpiazzarlo alla Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Stefano Pioli, che tenterebbe il Chief Official Football, Cristiano Giuntoli. Tra Conte e Gasperini salgono le quotazioni anche dell’ex tecnico del Milan, che nel suo curriculum può vantare anche la staffetta con Gaetano Scirea nella finale di Coppa Intercontinentale del 1985.

Thiago Motta, "il peccato mortale": come ha annientato la Juventus con le sue mani

Dall’Arabia Pioli, attualmente impegnato con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, vorrebbe tornare in Italia. Conosce la Juve e l’ha vissuta da dentro, ritagliandosi spazi qua e là (57 presenze in 3 stagioni) tra i campioni degli anni Ottanta. In passato ha saputo il massimo tanto dai talenti (basti pensare ai primi Leao a Theo) quanto da calciatori a fine carriera: Ibrahimovic al Milan e Giroud, ora a Los Angeles. Pratico e pragmatico, ma allo stesso tempo moderno. Carismatico e già vincente in panchina. Al Milan sono diversi i giocatori che lo hanno rimpianto negli ultimi mesi, vedasi Theo.

Juventus, la voragine: gli effetti devastanti del primo anno di Thiago Motta (e Allegri se la ride)

Alla Gazzetta, a gennaio, disse che “voglio portare l’Al-Nassr alle Final Four di Champions e provare ad alzare la coppa. Ci siamo posti l’obbiettivo di tornare a vincere dopo un po’ di tempo. Abbiamo gettato le basi, se l’anno prossimo vincerò, resterò. Altrimenti, vedremo. Sono entrato nell’anno dei 60, ma mi sento un ragazzo". E nel futuro potrebbe esserci la Juve. Tutto dipenderà dal finale di Thiago Motta, concentrato sulla Fiorentina e sulla corsa Champions ma ben consapevole che eliminazioni (Psv e Supercoppa) e umiliazioni (Empoli e Atalanta) potrebbero pesare anche più del quarto posto, e da eventuali sorpassi o controsorpassi degli altri candidati.