Val Formazza, valanga travolge due escursionisti: tragedia ad alta quota

07 gennaio 2024

Due escursionisti sono morti travolti da una valanga in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Nelle scorse ore, i due corpi sono stati individuati dai soccorritori giunti sul posto: uno è stato estratto dalla neve, il secondo invece è stato trovato nel lago del Toggia. Si tratta, come riporta il Corriere della Sera, di Roberto Biancon, osteopata di 53 anni nato a Legnano, e di Vanessa Gatti, 30 anni compiuti da meno di un mese, originaria di Saronno. Con loro sarebbe stato travolto anche il loro cane, che però non sarebbe ancora stato trovato. Al momento, comunque, le operazioni di recupero dei corpi sarebbero rese difficili dal maltempo. L'area interessata dalla valanga è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2.200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12 di questa mattina dai guardiani della diga, che avrebbero assistito impotenti alla valanga, vedendo le due persone travolte. A quel punto si sono mossi i tecnici del Soccorso alpino e Speleologico Piemontese. E in un secondo momento è stato allertato anche l'elisoccorso di Azienda zero Piemonte. Poi sono stati trovati i corpi dei due alpinisti. Sul posto pure l'elicottero dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori per il recupero della salma in acqua e un'ulteriore squadra del soccorso alpino civile con un medico e della guardia di finanza per la constatazione dei decessi.