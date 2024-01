Papa Francesco, "bronchite, non riesco a parlare bene": fedeli preoccupati

12 gennaio 2024 a

"Vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, ho un po' di bronchite, e non posso parlare bene": Papa Francesco torna a preoccupare i fedeli questa mattina, durante il simposio "Université des Communicants en Église" promosso dalla Conferenza dei vescovi di Francia. "Se voi non vi offendete - ha detto ai partecipanti lì presenti - consegnerò la copia del discorso. Scusatemi. La consegnerò perché la diano a tutti voi, ma faccio tanta fatica a parlare. Grazie della vostra comprensione".

Il Pontefice, poi, ha aggiunto: "Adesso vi darò la benedizione e poi saluterò a uno a uno, perché per salutare non devo parlare". Nel discorso consegnato ai fedeli, Bergoglio ha sottolineato che "comunicare per noi non è sovrastare con la nostra voce quella degli altri, non è fare propaganda; a volte è anche tacere; non è nascondersi dietro slogan o frasi fatte. Comunicare per noi non è puntare tutto sull'organizzazione, non è questione di marketing; non è solo adottare questa o quella tecnica. Per noi comunicare è stare nel mondo per farsi carico dell'altro, degli altri, è farsi tutto a tutti; è condividere una lettura cristiana degli avvenimenti; è non arrendersi alla cultura dell'aggressività e della denigrazione; è costruire una rete di condivisione del bene, del vero e del bello fatta di relazioni sincere; è coinvolgere nella nostra comunicazione i giovani". Infine Papa Francesco ha indicato ai comunicatori tre strade da percorrere: "Testimonianza, coraggio e sguardo largo".