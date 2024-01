Che tempo che fa, torna Papa Francesco: l'ultimo colpo di Fabio Fazio

09 gennaio 2024 a

Tempo fa disse che ospitare Papa Francesco a Che tempo che fa era il suo sogno dichiarato. Sogno che Fabio Fazio, il conduttore della trasmissione allora in onda sulla Rai, realizzò. Bene, ora il conduttore bissa: Papa Francesco torna infatti a Che tempo che fa, format che nel frattempo e dopo le note vicende è migrato su Nove.

Le indiscrezioni erano già circolate a metà dello scorso dicembre. Ora però non si tratta più di indiscrezioni. Tutto confermato. E la conferma arriva direttamente da Fabio Fazio, che sul suo profilo X scrive: "Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l'ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà S. S. Papa Francesco".

Altro colpaccio, per Fabio Fazio, per la sua trasmissione e soprattutto per Nove. L'appuntamento con la nuova intervista al Pontefice, dunque, è per domenica 14 gennaio. La prima "ospitata" di Sua Santità, per inciso, risale al febbraio del 2022, quando Che tempo che fa andava in onda su Rai 3.

Un inizio di stagione col turbo, per il format ora su Nove. Tra le interviste delle prime puntate quella a Beppe Grillo, poi Patrick Zaki, Novak Djokovic nel giorno della finale degli Atp Finals di Torino vinta contro Jannik Sinner, Liliana Segre e anche Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza uccisa da Filippo Turetta, il caso di cronaca nera che ha sconvolto l'Italia.