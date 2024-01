Costa Concordia, Giorgia Meloni celebra Giuseppe Girolamo: "L'eroe silenzioso"

13 gennaio 2024 a

a

a

Esattamente dodici anni fa il naufragio la Costa Concordia. A ricordare la tragedia anche Giorgia Meloni, un ricordo con una sfumatura particolare. Il premier sui social ha voluto riportare alla memoria la figura di Giuseppe Girolamo, "un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta". Una figura, quella di Girolamo che perse la vita quella tragica notte, troppe volte dimenticata.

Quel terribile 13 gennaio 2012, alle 21.45 minuti e 7 secondi, la nave si scontrò con gli scogli delle Scole, dell'isola del Giglio, riportando l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato di sinistra della carena. In totale furono 32 le vittime e oltre 100 i feriti tra passeggeri e membri dell'equipaggio. E Girolamo non esitò a lasciare il posto ad altri. Per questo tutti i Fratelli d'Italia ci tengono ad onorarne la memoria nel giorno della ricorrenza. Oltre al presidente del Consiglio, anche Ignazio La Russa ha voluto mandare un messaggio ai parenti delle vittime e all'eroe: "In occasione dell'anniversario della tragedia della Costa Concordia - ha detto il presidente del Senato - desidero rinnovare i sentimenti di vicinanza miei e del Senato della Repubblica ai parenti delle 32 vittime e rendere omaggio a Giuseppe Girolamo, Medaglia d'oro al valor civile, che sacrificò la propria vita per salvare quella di altri passeggeri. Un gesto valoroso che mai dimenticheremo".

Anche l'Isola del Giglio ha voluto commemorare la tragedia con una Santa Messa in suffragio delle vittime. Quest'ultima tenutasi nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto, dopo la quale è stata depositata la corona in mare di fronte a Punta Gabbianara, mentre alle ore 21,30 è prevista la fiaccolata al Porto.