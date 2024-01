Roma, cadavere di un 20enne nel cortile di una scuola: mistero e orrore

23 gennaio 2024 a

Un inquietante giallo a Roma: nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato il cadavere di un 20enne nel cortile di una scuola nel quartiere Trionfale a Roma. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi delle scale esterne della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Trionfale in via Trionfale 7333, noto come "Nazario Sauro", in una zona che è comunque facilmente accessibile dall'esterno da una cancellata. A trovarlo, intorno alle 11, un impiegato dell'Istituto che stava uscendo dalla scuola. Gli investigatori della Mobile hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, la giovane vittima, un italiano, era arrivato in prossimità del luogo dove è poi stato ritrovato cadavere, a bordo di una minicar grigia che è stata recuperata dagli agenti. Sul corpo del ragazzo sarebbero state trovate delle ferite ma è ancora da chiarire se queste siano compatibili con una caduta o con una aggressione, anche se le ferite sulla testa potrebbero essere accidentali e gli inquirenti per il momento sembrano allontanare l'ipotesi dell'omicidio. Resta da chiarire anche cosa il 21enne facesse nel plesso scolastico.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe avuto problemi psicologici e per questo tra le ipotesi su cui indagano gli agenti della squadra Mobile di Roma, ci sarebbe l'incidente o il suicidio. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto scolastico, si scoprirà così se il giovane è caduto o è stato spinto.