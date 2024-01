Papa Francesco, attimi di terrore all'Angelus: armato di coltello prova ad entrare a San Pietro

28 gennaio 2024 a

Attimi di terrore nella mattinata di oggi, domenica 28 gennaio, in via della Conciliazione a Roma, a ridosso dell'Angelus di Papa Francesco. Infatti ai valichi di ingresso a piazza San Pietro un uomo italiano di 51 anni è stato sorpreso in possesso di un coltello da cucina: stava cercando di entrare per assistere all'Angelus del Pontefice.

I poliziotti, dopo aver individuato il coltello, lo hanno bloccato e disarmato: ne è seguita una colluttazione nel corso della quale un agente di polizia, cadendo a terra nelle fasi concitate, si è ferito a un ginocchio.

L'uomo armato è poi stato condotto in questura, dunque è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ad ora restano ignote le ragioni per le quali volesse entrare in piazza San Pietro con un coltello. Gli inquirenti rendono infine noto che, ad ora, nulla farebbe pensare al fatto che l'uomo volesse compiere un atto terroristico.