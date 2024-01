Papa Francesco e le parole sui ladri? Il Pontefice ha un problema con la proprietà privata

25 gennaio 2024 a

Papa Francesco ha proposto "un singolare e assai spiazzante elogio dei ladri", scrive Daniele Capezzone su Libero. Il Pontefice infatti ha detto: "Anche i ladri ci aiutano spesso a non essere avari". Il loro comportamento è "censurabile", ma può anche rappresentare "un ammonimento salutare" contro l’avarizia. "Una interpretazione purtroppo prevalente in settori del mondo cattolico sociale è quella del denaro come 'sterco del demonio': una criminalizzazione assoluta e preventiva della ricchezza, del profitto, della creazione di benessere", prosegue il direttore. Ma "la proprietà è - prima di ogni altra cosa - presidio di libertà per sé e le proprie famiglie".

