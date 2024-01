Ornella Vanoni gela Fazio: "Se ho fatto l'amore con lui?"

29 gennaio 2024 a

a

a

Ornella Vanoni e Mara Maionchi hanno fatto divertire gli spettatori - e il conduttore Fabio Fazio - a Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 28 gennaio con i loro siparietti. La cantante e la produttrice discografica hanno parlato della loro lunga carriera insieme.

Ma soprattutto hanno rivelato degli aneddoti esilaranti, dalla "pipì durante la notte" - "momento di strepitosa follia", come commenta il conduttore - agli amori veri e presunti.

"Schlein, riparti dai cessi". Littizzetto imbarazza Fazio: cosa mostrano in studio | Guarda

"Per lavorare con gli artisti devi avere due cogli*** esagerati. Gli artisti sono fragili, una cosa che non funziona li rende vulnerabili. Vanno sostenuti", dice Mara Maionchi. "Una volta svenni per finta perché non ricordavo le parole della canzone", ricorda infatti la Vanoni prima di smentire per l'ennesima volta le voci su una sua presunta notte di passione con Franco Califano.

"Non ho capito". Fabio Fazio ad alzo zero: imbarazza Conte, l'ex premier balbetta

"Si diceva che era impossibile che io non fossi andata a letto con Califano. Non ho mai fatto l'amore con Califano". E ancora ripete: "Non ho mai fatto l'amore con Califano, non ho mai fatto l'amore con Califano". E Fazio la interrompe: "Bene, la prima puntata è finita".