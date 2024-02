Milano, neonato abbandonato in un palazzo: il drammatico biglietto in arabo

01 febbraio 2024 a

"Non riesco a prendermene cura": questa la scritta, in arabo, apparsa su un biglietto accanto a un neonato abbandonato nell'androne di un palazzo a Milano. Il piccolo, di circa un mese, è stato ritrovato alla periferia Ovest del capoluogo lombardo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio. Pare che il bimbo sia stato lasciato in una cesta davanti alla porta di un appartamento al piano terra di un palazzo popolare della periferia milanese. A trovarlo e a chiamare il 112 è stato un abitante dell'edificio, attirato dal pianto del neonato. I militari dell'Arma starebbero cercando di risalire ai genitori del piccolo, ma non ci sarebbe ancora nessuna notizia a riguardo. Dopo l'allarme, sono giunti sul posto sia i carabinieri che i soccorritori del 118. Di qui il trasferimento alla clinica De Marchi, dove il piccolo è arrivato in condizioni apparentemente buone.

Qualche giorno fa un bimbo è stato abbandonato nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia. Una donna, senza farsi notare, ha lasciato lì una carrozzina con dentro un neonato di pochi mesi, allontanandosi poi in fretta. La prima a notare il piccolo è stata un'infermiera del 118, che aveva appena finito il turno. "Sono stata attirata dalla vista di una carrozzina, proprio all’altezza delle prime poltrone nella sala d’attesa - ha raccontato la donna al Corriere della Sera -. Mi sono avvicinata è c’era questo bimbo sorridente, vigile e reattivo, con cui mi sono messa a giocare. Poco dopo ho chiesto di chi fosse, e mi è stato risposto che la mamma era andata in bagno da cinque minuti".