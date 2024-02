Meteo, arriva l'anticiclone Zeus: "Nebbia e aria irrespirabile", ecco dove

03 febbraio 2024 a

Il clima piacevole che ha portato l'anticiclone Zeus sull'Italia avrà delle conseguenze tutt'altro che piacevoli. Spiegano i meteorologi infatti che la stasi atmosferica e la scarsa ventilazione, favoriranno lo sviluppo di nebbie sulle zone pianeggianti del Nord con un sensibile peggioramento della qualità dell’aria che ha ripercussioni sulla salute delle persone soprattutto quelle fragili, come anziani e bambini.

Stando alle previsioni divulgate dai centri meterologici, oggi - sabato 3 febbraio - il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato con temperature in rialzo sia al Nord che al Centro (le massime arriveranno a 17°), mentre al Sud saranno comunque alte ma nella norma. Per domenica, invece, il cielo sarà velato sulle Alpi, a tratti nebbioso sulla Val Padana e con nubi basse su est Liguria. Foschie dense e nubi basse si registreranno nelle ore più fredde anche sulle valli umbre e toscane e sulla costa tirrenica peninsulare. Temperature in rialzo ovunque con le massime che oscillano tra i 13 e 18 gradi.