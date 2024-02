Massa Carrara, dolori atroci e operazione d'urgenza: cosa gli trovano nel retto

12 febbraio 2024 a

Incredibile ma vero: un uomo si è presentato al pronto soccorso del Noa – Nuovo Ospedale delle Apuane di Massa Carrara - lamentando forti dolori addominali. Fin qui nulla di così strano, se non fosse che una volta sottoposto a tac, i medici si sono accorti della presenza di un oggetto non meglio identificato collocato proprio all’interno del suo canale anale del retto. Indagando più a fondo, la scoperta; quell'oggetto altro non era che una matrioska di circa quindici centimetri.

Per rimuoverla l'uomo è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza, con tanto di anestesia totale. Stando alla ricostruzione del Tirreno l'uomo era impegnato in un gioco erotico finito male. Per il paziente, che si era recato al Pronto Soccorso con la propria auto e senza raccontare la verità di quanto accaduto, poteva andare molto peggio. A maggior ragione perché, causa imbarazzo, l'uomo aveva omesso di spiegare cosa stesse provando.

Eppure la bambolina russa era finita in un punto in cui evidentemente non era possibile espellerla se non col ricorso al bisturi. Il timore dei medici, tra le altre cose, è che durante l’intervento l’oggetto potesse rompersi. Un'eventualità evitata per miracolo. L’intervento è infatti andato bene, non ci sono state complicazioni, e il paziente è stato successivamente dimesso potendo tornare a condurre una vita normale.